Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen - Die Profis

Folge 4

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 07.06.2020
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Das große Backen - Die Profis

Folge 4: Folge 4

105 Min.Folge vom 07.06.2020Ab 6

Im Finale dreht sich alles rund um die vier Jahreszeiten. 100 Eclairs stehen auf dem sportlichen Programm: Die drei verbliebenen Teams sollen jeweils 25 Eclairs kreieren, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch eine Jahreszeit repräsentieren. Eine zusätzliche Herausforderung ist es, eine der vier Kreationen am Ende der zweiten Aufgabe in das große Vier-Jahreszeiten-Bankett mit einzubauen. Wer überzeugt am Ende mit einem köstlichen Gesamtkunstwerk?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen - Die Profis
SAT.1
Das große Backen - Die Profis

Das große Backen - Die Profis

Alle 6 Staffeln und Folgen