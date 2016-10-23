Beschwipster Savarin und eine Geburtstagstorte in 3DJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 7: Beschwipster Savarin und eine Geburtstagstorte in 3D
45 Min.Folge vom 23.10.2016Ab 6
In der technischen Prüfung wird es heute hochprozentig: Die Hobby-Bäcker:innen sollen auf Wunsch von Christian Hümbs "Babas au Rhum" kreieren - einen Savarin, der mit Rum getränkt, glasiert, aprikotiert und mit Sahne gefüllt wird. Anschließend gilt es, eine 3D-Geburtstags-Überraschungstorte zu backen. Nur wer exakt modelliert und außerdem mit Kreativität punktet, kann diese Herausforderung für sich entscheiden.
Das große Backen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen