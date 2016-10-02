Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Technik-Prüfung: Wer dreht die schönste Schillerlocke?

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 02.10.2016
Technik-Prüfung: Wer dreht die schönste Schillerlocke?

Technik-Prüfung: Wer dreht die schönste Schillerlocke?Jetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 4: Technik-Prüfung: Wer dreht die schönste Schillerlocke?

45 Min.Folge vom 02.10.2016Ab 6

Betty Schliephake-Burchardt hat sich für die technische Prüfung ein Gebäck mit Tradition ausgesucht: Die Kandidaten sollen eine Schillerlocke zaubern. Dafür muss Blätterteig kunstvoll in Hörnchenform gebracht und nach dem Backen mit Creme oder Sahne gefüllt werden. Das Highlight dieser Ausgabe ist ein echter Klassiker: der Käsekuchen. Allerdings soll das fluffige Gebäck auf eine ganz neue Art interpretiert und präsentiert werden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen