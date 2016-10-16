Bettys Lieblingskuchen: Ungarische DobostorteJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 6: Bettys Lieblingskuchen: Ungarische Dobostorte
45 Min.Folge vom 16.10.2016Ab 6
Die Kandidat:innen sollen Bettys absoluten Lieblingskuchen backen: die Dobostorte. Diese ungarische Köstlichkeit besteht aus acht gleichmäßigen Schichten Biskuit und Schokoladencreme und wird abschließend mit einer Karamellglasur verfeinert. Außerdem dürfen sich die Hobby-Bäcker:innen auf kleinstem Raum kreativ austoben - bei zweierlei raffinierten Tartelette-Varianten. Eines der kleinen Mürbeteig-Kunstwerke soll mit Obst, das andere mit einer clever komponierten Creme gefüllt werden.
