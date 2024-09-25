Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

SAT.1Staffel 12Folge 5vom 25.09.2024
Folge 5: Süßes Gold und fruchtige Arrangements in der Backstube

113 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 6

Die fünfte Woche startet besonders süß, denn die erste Aufgabe lautet "Karamell kreativ". Geschmacklich sollen die Kandidaten das süße Gold in den Mittelpunkt stellen und auch optisch die vielseitige Einsetzbarkeit beweisen. In der Technischen Prüfung werden Biskuitrollen in Form von Buntstiften hergestellt. Dafür wird Biskuit schwarz und pastellfarben eingefärbt und in geraden Streifen aufdressiert. Wer bekommt Bestnoten und wer muss in der letzten Aufgabe alles rausholen?

