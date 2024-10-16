Elegant und opulent im FinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Elegant und opulent im Finale
101 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 6
Wer setzt sich im großen Finale durch und nimmt den Titel mit nach Hause? Zum Auftakt müssen die Kandidaten zwei Sorten elegante Eclairs herstellen. Auch in der Technischen Prüfung geht es elegant und herausfordernd weiter: Es soll eine perfekte Moussetorte kreiert werden, die mit weißer Glasur überzogen wird. Nach dieser Prüfung müssen die verbliebenen Bäcker eine zweistöckige Torte und 14 Törtchen auf einem speziellen Ständer präsentieren.
Das große Backen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen