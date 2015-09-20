Es wird wieder gebackenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Es wird wieder gebacken
90 Min.Folge vom 20.09.2015Ab 6
Enie van de Meiklokjes sucht zum dritten Mal Deutschlands beste Hobbybäcker:in! Zehn Kandidat:innen stellen sich der Herausforderung, traumhafte Tartelettes, sensationelle Torten und raffinierte Küchlein zu kreieren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen