Das große Backen
Folge 5: Tarte Tatin: Eine französische Versuchung
46 Min.Folge vom 18.10.2015Ab 6
In der technischen Prüfung wird es französisch: Die Kandidaten müssen eine Tarte Tatin zaubern. Das Knifflige an diesem Apfelkuchen ist die knackige Karamellschicht, die das Obst bedecken soll. Außerdem darf die Köstlichkeit beim Stürzen nicht kaputtgehen - die Tarte Tatin wird nämlich kopfüber gebacken! Als Highlight ist ein "Turm aus Schokolade" vorgesehen. Sowohl die Böden als auch die Füllung müssen schokoladig sein.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
