Das große Backen
Folge 7: Süße Alpträume: Halloween-Torten
45 Min.Folge vom 01.11.2015Ab 6
Mehrere Schichten aus Sahne, hellem Teig, Beerenkonfitüre und Vanillecreme - das ist die Basis für eine Kuppeltorte, die die Kandidaten in der technischen Prüfung zaubern sollen. Die Schwierigkeit besteht darin, die einzelnen Komponenten so zu schichten, dass sich anschließend eine perfekte Kuppel modellieren lässt. Gruselig wird es beim Thema "Halloween Hidden Design". Erst beim Anschnitt gibt die Motivtorte ihr unheimliches Geheimnis preis, das sich im Inneren verbirgt!
