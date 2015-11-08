Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Das große Finale

SAT.1Staffel 3Folge 8vom 08.11.2015
Das große Finale

Das große FinaleJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 8: Das große Finale

88 Min.Folge vom 08.11.2015Ab 6

In der großen Final-Show entscheidet sich, wer Deutschlands bester Hobbybäcker wird! Doch bevor einer der Kandidaten sein eigenes Backbuch in den Händen halten kann, müssen noch knifflige Prüfungen bestanden werden: Es gilt, ein aufwändiges Trifle mit fünf verschiedenen Schichten zu kreieren und Riesen-Macarons zu backen. Als Meisterstück haben die Juroren eine Topsy-Turvy-Hochzeitstorte mit drei verschiedenen Füllungen ausgewählt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen