Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Finalstimmung im Backzelt

SAT.1Staffel 4Folge 8vom 30.10.2016
Finalstimmung im Backzelt

Finalstimmung im BackzeltJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 8: Finalstimmung im Backzelt

100 Min.Folge vom 30.10.2016

Heute geht es für die Hobby-Bäcker:innen um alles: Nur wer in den letzten Prüfungen überzeugt, hat die Chance auf 10.000 Euro und die Veröffentlichung eines eigenen Backbuchs. Dafür müssen die Kandidat:innen raffinierte Petit Fours kreieren und ein perfektes Croissant backen. Die beiden Finalist:innen dürfen schließlich bei der Gestaltung eines Hochzeitstortenturms ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Wer zaubert die delikateste Füllung, und wer dekoriert wie von Meisterhand?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 11 Staffeln und Folgen