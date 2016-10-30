Finalstimmung im BackzeltJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Finalstimmung im Backzelt
100 Min.Folge vom 30.10.2016
Heute geht es für die Hobby-Bäcker:innen um alles: Nur wer in den letzten Prüfungen überzeugt, hat die Chance auf 10.000 Euro und die Veröffentlichung eines eigenen Backbuchs. Dafür müssen die Kandidat:innen raffinierte Petit Fours kreieren und ein perfektes Croissant backen. Die beiden Finalist:innen dürfen schließlich bei der Gestaltung eines Hochzeitstortenturms ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Wer zaubert die delikateste Füllung, und wer dekoriert wie von Meisterhand?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen