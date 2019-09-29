Von A bis Z und hoch hinausJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 5: Von A bis Z und hoch hinaus
101 Min.Folge vom 29.09.2019Ab 6
Oldie but Goldie: In der ersten Aufgabe sollen die Hobbybäcker einen Klassiker neu gestalten: Omas Blechkuchen. In der Technischen Prüfung gilt es, nach festen Maßeinheiten einen Buchstaben zu backen. Die Aufgabe heißt "Letter Cake"! Die alles entscheidende Aufgabe des Tages trägt den Namen "Tierische Gravitiy Cakes". Die Teilnehmer sollen hier Gesetze brechen - nämlich die der Schwerkraft.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen