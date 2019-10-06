Das große Backen
Folge 6: Erst rund dann eckig
101 Min.Folge vom 06.10.2019Ab 6
Die erste Aufgabe wird feucht-fröhlich und kann für einen Schwips sorgen, denn sie heißt "Cocktail Cake". Die verbliebenen fünf Kandidaten sollen einen Cocktail in einen Kuchen verwandeln. In der Technischen Prüfung führt Christian die Kandidaten nach Frankreich, wo sie eine "Saint Honore", ein kronenförmiges Gebäck, erwartet. Aufgabe 3 verlangt den Kandidaten mit dem Zauberwürfel aus 25 Petit Fours schließlich alles ab.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen