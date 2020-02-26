Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Schallendes Gelächter und Patisserie, die es in sich hat

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 26.02.2020
Folge 3: Schallendes Gelächter und Patisserie, die es in sich hat

116 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 6

Die erste Aufgabe bietet große Vielfalt und jede Menge Lokalkolorit: Unter dem Motto "Bei mir Zuhaus" sollen die Promi-Hobbybäcker ein typisches Gericht aus ihrer Heimat kreieren. In der Technischen Prüfung entführt die Jury die Teilnehmer in Russlands Hauptstadt. Christian Hümbs erwartet "Moskauer Mousse-Türmchen", bevor in der dritten Runde eine Motiv-oder 3-D-Torte zu einem Jahrzehnt nach Wahl gebacken werden soll.

SAT.1
