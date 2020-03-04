Ross Antony zwischen Jubel und TränenJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Ross Antony zwischen Jubel und Tränen
116 Min.Folge vom 04.03.2020Ab 6
Für die verbliebenen fünf Promi-Hobbybäcker geht es in der ersten Runde an eine gewickelte Cremetorte: ein hochkant geschichteter Biskuit soll hergestellt und mit einer schmackhaften Creme gefüllt werden. In der Technischen Prüfung wird ein "Savarin", ein ringförmiger Kuchen, gefordert, der so einige Tücken bereithält, bevor die Hobbybäcker in der letzten Aufgabe in die Kunstwelt eintauchen und sich von Gemälden berühmter Maler inspirieren lassen ...
