Das große Promibacken
Folge 2: Wenn Teppiche zu Torten werden
117 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 6
Heute geht es dem deutschen Tortenklassiker schlechthin an den Kragen: die "Schwarzwälder Kirschtorte" wird neu interpretiert und von den prominenten Hobbybäckern phantasievoll als kleine Patisserie-Schnitte inszeniert. Für die Technische Prüfung wünscht sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt drei identisch große "Pumpernickel-Bagel", bevor in der Highlight-Aufgabe farbenfrohe "Shag Cakes" kreiert werden sollen.
