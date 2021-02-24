Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 24.02.2021
Folge 2: Wenn Teppiche zu Torten werden

117 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 6

Heute geht es dem deutschen Tortenklassiker schlechthin an den Kragen: die "Schwarzwälder Kirschtorte" wird neu interpretiert und von den prominenten Hobbybäckern phantasievoll als kleine Patisserie-Schnitte inszeniert. Für die Technische Prüfung wünscht sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt drei identisch große "Pumpernickel-Bagel", bevor in der Highlight-Aufgabe farbenfrohe "Shag Cakes" kreiert werden sollen.

