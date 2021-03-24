Ein Finale mit (Schaum-)Kuss und Goldenem CupcakeJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 6: Ein Finale mit (Schaum-)Kuss und Goldenem Cupcake
116 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12
Finale bei "Das große Promibacken 2021": In der ersten Aufgabe zeigen uns die Promis ihre "Käsekuchen-Variation", bevor sie bei der Technischen Prüfung "Schaumküsse Karamell-Kern" ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen müssen. Die Jury erwartet nicht nur eine perfekte Schaummasse, sondern auch ein knuspriger Waffelteig samt glänzender Schokoglasur. Glamourös wird es bei der entscheidenden letzten Aufgabe: Die Promis versuchen sich an einem "Glamorous Fault Line Cake".
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen