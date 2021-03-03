Das große Promibacken
Folge 3: Episode 3
116 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12
In der ersten Aufgabe wünscht sich die Jury von den prominenten Hobbybäckern drei filigrane Törtchen mit einem attraktiven und farbenfrohen Biskuitmantel. Die Technische Prüfung kommt in dieser Woche von Christian Hümbs. Er wählt aus seiner Wahlheimat Schweiz einen Klassiker schlechthin, die "Engadiner Nusstorte". In Aufgabe 3 heißt es schließlich: "Backt uns süße Urlaubsgrüße". Gewünscht ist eine 3D- oder Motivtorte mit einem typischen Aroma der jeweiligen Urlaubsregion.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen