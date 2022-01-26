Das große Promibacken
Folge 3: Gebackene Geschichten
116 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 6
Woche drei bei "Das große Promibacken" startet mit dem Motto: "Back to the Roots!" Denn in Aufgabe 1 wünscht sich die Jury einen rustikalen Sonntagskuchen von den prominenten Hobbybäcker:innen. In der Technischen Prüfung entführt Christian die Kandidat:innen in die österreichische Küche - mit der Kardinalschnitte. In Aufgabe 3 heißt es "Adieu Smartphone"! Dieses Selfie kommt aus dem Ofen, und zwar komplett aus wunderschön verzierten Keksen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen