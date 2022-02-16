Das große Promibacken
Folge 6: Episode 6
116 Min.Folge vom 16.02.2022Ab 6
Das Finale startet mit einer "Chocolate Show"! Die Jury erwartet eine Schoko-Bombe mit spektakulärem Dekor aus temperierter Schokolade. Die Technische Prüfung "Mille Feuille verticale" gehört zurecht ins Finale, denn sie bedient einen neuen Patisserie-Trend. Die alles entscheidende Highlightaufgabe steht unter dem Motto "Luxuriöse Kristall-Torte". In diesem zweistöckigen Hingucker sollen sich zwei verschiedene Geschmacksbilder verbergen - eine finalwürdige Herausforderung!
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen