DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik

Endlich wieder vereint: Ein Foto sagt mehr als tausend Worte!

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 29.08.2022
93 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12

Im „Haus am Meer“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Doreen spielt heute Kellnerin für ihre Jugendfreundin und auch Julia Leischik ist für eine Überraschung gut. Wird das Wiedersehen ein Erfolg? Steffen möchte sein Eheversprechen nach einem schweren Schicksalsschlag erneuern. Hierbei ist die eigene Tochter der Lockvogel… ob das gut geht? Auch Familien werden vereint. Nach langer Zeit macht sich Carlos auf die Suche nach seiner Ziehmutter und Heinz sucht seinen Bruder Peter.

