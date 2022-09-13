DNA Test im "Haus am Meer": Ist das Erikas Halbschwester?Jetzt kostenlos streamen
DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik
Folge 4: DNA Test im "Haus am Meer": Ist das Erikas Halbschwester?
95 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12
Seit ihrer Kindheit leidet Michell an einer unbekannten Lungenkrankheit. Mit Julia Leischiks Hilfe möchte sie sich heute bei ihrer Schwester Vivien für alles bedanken, was diese in den vergangenen Jahren geleistet hat. Voller Liebe und Emotionen geht es auch für Single Jan, Byron auf der Suche nach seinen Eltern und vor allem bei Erikas Suche nach ihrer Schwester, mit Hilfe eines DNA Tests weiter!
DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik
Genre:Dokumentation, Reality, Romanze
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1