Das Kaiserreich der Tiere
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Das Kaiserreich der Tiere
Tiere lassen sich dort nieder, wo sie sichere Zufluchtsorte vor Fressfeinden, ausreichend Nahrung und reichlich Gelegenheit zur Fortpflanzung finden. Die Dokumentationsreihe zeigt einzigartige Lebensräume und erzählt Geschichten vom Überleben - von brütenden Zwergpinguinen bis zu wandernden Karibus.
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media