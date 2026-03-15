Das Kaiserreich der Tiere
Folge 5: Heimat
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Tiere lassen sich dort nieder, wo sie sichere Zufluchtsorte vor Fressfeinden, ausreichend Nahrung und reichlich Gelegenheit zur Fortpflanzung finden. Die Dokumentationsreihe zeigt einzigartige Lebensräume und erzählt Geschichten vom Überleben - von brütenden Zwergpinguinen bis zu wandernden Karibus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Kaiserreich der Tiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media