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Das Kaiserreich der Tiere

Familie

Staffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Familie

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Das Kaiserreich der Tiere

Folge 1: Familie

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Tiere lassen sich dort nieder, wo sie sichere Zufluchtsorte vor Fressfeinden, ausreichend Nahrung und reichlich Gelegenheit zur Fortpflanzung finden. Die Dokumentationsreihe zeigt einzigartige Lebensräume und erzählt Geschichten vom Überleben - von brütenden Zwergpinguinen bis zu wandernden Karibus.

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