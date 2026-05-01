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Das Unerklärliche mit William Shatner

Verlorene Schätze

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 30.05.2026
Verlorene Schätze

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 1: Verlorene Schätze

41 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Verlorene Schätze der Vergangenheit stehen oft in Verbindung mit aufregenden Geschichten, Mysterien und Morden. Ob versunkene Schiffe, vollbepackt mit wertvollen Gütern, antike Städte aus Gold oder Tempel, die unheimlichen Reichtum bergen - steckt dahinter mehr als nur Legenden?

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