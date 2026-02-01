Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Unerklärliche mit William Shatner

Ewiges Leben

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 22.02.2026
Ewiges Leben

Folge 4: Ewiges Leben

41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Kann man den Tod austricksen? Die heutige Folge sucht in der Vergangenheit nach Antworten auf diese Frage. Schließlich soll es geweihte Flüssigkeiten mit unglaublicher Heilkraft gegeben haben; Mystiker aus uralten Zeiten, die mehrere hunderte Jahre gelebt haben sollen.

