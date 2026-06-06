Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Unerklärliche mit William Shatner

Begegnung mit Satan

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 06.06.2026
Begegnung mit Satan

Begegnung mit SatanJetzt kostenlos streamen

Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 3: Begegnung mit Satan

41 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Satan, der Fürst der Finsternis, ist Stoff unzähliger Geschichten, Mythen und Legenden. Manche glauben, er hätte die Macht, Seelen in Besitz zu nehmen und die Menschheit zugrunde zu richten. Wandelt der Teufel mitten unter uns? Gibt es Anzeichen für sein Wirken im Hier und Jetzt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Unerklärliche mit William Shatner
Kabel Eins Doku
Das Unerklärliche mit William Shatner

Das Unerklärliche mit William Shatner

Alle 1 Staffeln und Folgen