Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 3: Begegnung mit Satan
41 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Satan, der Fürst der Finsternis, ist Stoff unzähliger Geschichten, Mythen und Legenden. Manche glauben, er hätte die Macht, Seelen in Besitz zu nehmen und die Menschheit zugrunde zu richten. Wandelt der Teufel mitten unter uns? Gibt es Anzeichen für sein Wirken im Hier und Jetzt?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy