Wer mit wem und wenn ja, wie viele?

JoynStaffel 1Folge 4
Folge 4: Wer mit wem und wenn ja, wie viele?

45 Min.Ab 16

Zwischen Lena und ihren Jungs funkt es heute gewaltig. Gleich zwei Glückliche werden von der Daterin eingeladen, die Nacht gemeinsam zu verbringen. Trauen die Jungs sich? Fabio dagegen hat es nicht leicht. Seine Favoritin ist wegen eines Fremdflirts gehörig sauer auf den Fitnesstrainer. Gut gedacht, schlecht gemacht: Beim klärenden Gespräch zu dritt fliegt Fabio seine eigene Argumentation um die Ohren.

