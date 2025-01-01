Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine verzwickte Fickmühle

Folge 8: Eine verzwickte Fickmühle

46 Min.Ab 16

Bei der Entscheidungsrunde wird es emotional: Bleibt Fabios Flamme Angie im Resort? Und welche der Singles greifen heute zur Kokosnuss? Tränen und große Emotionen sind vorprogrammiert! Dann taucht plötzlich auch noch Maike im Resort auf und verkündet eine alles verändernde Nachricht. Lena und William verlassen das Resort als frisch gebackenes Paar. Doch wie geht es für Fabio und den Rest der Crew weiter? Die sind schließlich noch lange nicht am Ende der Reise angelangt...

