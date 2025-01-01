Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Ab 16

Jacky ist die neue Daterin! Mit diesem Hammer startet die drittletzte Folge. Offenbar hat sie jegliches Interesse an Fabio verloren. Kim, der neuen im Resort, scheint es anders zu gehen: Bei der Fullmoonyparty schmeißt sie sich Fabio um den Hals und die beiden knutschen hemmungslos! Kein Wunder, dass Fabios Flamme Angie davon ganz und gar nicht begeistert ist.

