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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Dancing Queen

TLCFolge vom 13.07.2026
Dancing Queen

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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Folge vom 13.07.2026: Dancing Queen

44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Zwischen Schwangerschaftsschock, Liebeskrisen und Party-Chaos geraten manche Beziehungen massiv ins Wanken: Während Madelein kurz vor der Hochzeit befürchtet, schwanger zu sein, eskaliert der Streit mit Luke erneut – inklusive Vertrauensproblemen und Zukunftsängsten. Chloe versucht auf Aruba beim „Meatball-Abend“ zu beweisen, dass sie trotz Karaoke und harten Drinks bereit für den nächsten Beziehungsschritt ist. Gleichzeitig kämpft Pattiya in Tasmanien mit Heimweh, Geldsorgen und ihrer Sehnsucht nach dem Stripclub-Leben. Und Greta muss Matthews Familie erklären, warum die große Liebe nur noch Freundschaft ist.

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