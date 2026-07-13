Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 13.07.2026: Dancing Queen
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Zwischen Schwangerschaftsschock, Liebeskrisen und Party-Chaos geraten manche Beziehungen massiv ins Wanken: Während Madelein kurz vor der Hochzeit befürchtet, schwanger zu sein, eskaliert der Streit mit Luke erneut – inklusive Vertrauensproblemen und Zukunftsängsten. Chloe versucht auf Aruba beim „Meatball-Abend“ zu beweisen, dass sie trotz Karaoke und harten Drinks bereit für den nächsten Beziehungsschritt ist. Gleichzeitig kämpft Pattiya in Tasmanien mit Heimweh, Geldsorgen und ihrer Sehnsucht nach dem Stripclub-Leben. Und Greta muss Matthews Familie erklären, warum die große Liebe nur noch Freundschaft ist.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.