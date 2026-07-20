Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 20.07.2026: Das Schwiegermonster
45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Zwischen Cricket-Chaos, heimlich verstecktem Rum und Dauerstress mit Schwiegermama Sadhna gerät Jennys Leben in Indien völlig aus dem Takt. Während sie über Stromausfällen, winzigen Duschen und fehlender Privatsphäre schier verzweifelt, versucht Sumit alles, um zwischen Mutter und Ehefrau zu vermitteln. Beim Familien-Picknick sorgt Jenny dann noch auf dem Cricket-Feld für unfreiwillige Slapstick-Momente – inklusive einem Balltreffer auf den Kopf. Doch auch bei anderen Paaren kracht es gewaltig: Eifersucht, Fremdgeh-Gerüchte und riskante Geschäftspläne sorgen für heftigen Beziehungsstress.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.