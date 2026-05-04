Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 04.05.2026: Schluss mit lustig!
45 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Greta fühlt sich nach ihrer Ankunft in England alles andere als willkommen und zweifelt an ihrer Zukunft mit Matthew. Während ein Wellness-Ausflug für Entspannung sorgen soll, eskaliert ein Streit über Geld und unterschiedliche Erwartungen. Auch bei Madelein und Luke hängt der Haussegen schief, als Luke ihr die Wahrheit über seinen Junggesellenabschied erzählt und die geplante Hochzeit plötzlich auf der Kippe steht. Für Pattiya steht derweil eine große Entscheidung an: Nach zwölf gemeinsamen Jahren will sie alles hinter sich lassen und für Dylan nach Australien ziehen – doch dann kommen Zweifel auf.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.