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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Yoga für alle Lebenslagen

TLCFolge vom 11.05.2026
Yoga für alle Lebenslagen

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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Folge vom 11.05.2026: Yoga für alle Lebenslagen

44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6

Pattiya wagt den nächsten Schritt und reist für die Liebe nach Australien, doch Zweifel an Dylans Familienverhältnissen bleiben. Bei Jenny und Sumit wird es richtig unangenehm: Seine indische Mutter zwingt die beiden zu speziellen Yoga-Übungen, die Körper und Verdauung reinigen sollen. Mit Salzwasser, Lachyoga und strengen Anweisungen bringt sie Jenny an ihre Grenzen. Auch bei Chloe brodelt es: Ihr Misstrauen gegenüber Johny ist so groß, dass sie ihm sogar hinterherspioniert. Gleichzeitig geraten Manon und Anthony wegen ihrer Zukunftspläne aneinander – zwischen Business-Ideen und Familienleben kracht es gewaltig.

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