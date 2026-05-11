Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 11.05.2026: Yoga für alle Lebenslagen
44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Pattiya wagt den nächsten Schritt und reist für die Liebe nach Australien, doch Zweifel an Dylans Familienverhältnissen bleiben. Bei Jenny und Sumit wird es richtig unangenehm: Seine indische Mutter zwingt die beiden zu speziellen Yoga-Übungen, die Körper und Verdauung reinigen sollen. Mit Salzwasser, Lachyoga und strengen Anweisungen bringt sie Jenny an ihre Grenzen. Auch bei Chloe brodelt es: Ihr Misstrauen gegenüber Johny ist so groß, dass sie ihm sogar hinterherspioniert. Gleichzeitig geraten Manon und Anthony wegen ihrer Zukunftspläne aneinander – zwischen Business-Ideen und Familienleben kracht es gewaltig.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.