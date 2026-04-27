Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 27.04.2026: Alte Lasten und neue Ziele
45 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6
Luke sorgt vor Madeleins Hochzeitsplaner für einen peinlichen Moment und wirft damit Fragen über ihre Zukunft auf. In Großbritannien müssen Greta und Matthew bei einem unangenehmen Wiedersehen alte Spannungen aushalten. Manon stellt sich ihrer Vergangenheit und konfrontiert ihre Eltern mit schmerzhaften Kindheitserinnerungen. Währenddessen wächst der Widerstand gegen Jenny: Sumits indische Großfamilie macht deutlich, dass sie die Beziehung zu der viel älteren Amerikanerin noch immer nicht akzeptiert. Auch bei Chloe und Johny spitzt sich die Lage zu, als sie ihn drängt, seinen Job aufzugeben.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.