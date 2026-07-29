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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

In High Heels durch die Wüste

TLCFolge vom 29.07.2026
In High Heels durch die Wüste

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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Folge vom 29.07.2026: In High Heels durch die Wüste

88 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

In Marokko hofft Emma auf einen unvergesslichen Geburtstag, und vielleicht sogar auf einen Heiratsantrag, während Ziad sie mit einem Wüstenausflug überrascht. Gleichzeitig gerät Forrest unter Druck, denkt trotz Sheenas Lügen aber weiterhin über eine Verlobung nach. Laura versucht, Birkans Spielsucht und seine hohen Schulden zu verarbeiten, doch ihre Zweifel an einer gemeinsamen Zukunft wachsen. In Nigeria will Lisa von Daniel endlich die Wahrheit über seine Frauengeschichten wissen. Und auf den Philippinen sorgt Jovons erster Besuch in Annalyns Heimat für neue Spannungen rund um Geld und Vertrauen.

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