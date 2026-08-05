Dolce Vita auf den PhilippinenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 05.08.2026: Dolce Vita auf den Philippinen
88 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Auf den Philippinen gönnen sich Sheena und Forrest eine Auszeit vom Familienstress – und landen in einer Shopping-Mall mit Gondeln, die Venedig nachempfunden ist. Doch die romantische Kulisse kann nicht über angeschlagenes Vertrauen hinwegtäuschen. Währenddessen kracht es gewaltig in Marrakesch, als eine unangenehme Wahrheit über Emmas Vergangenheit ans Licht kommt. In Belize sorgen verdächtige Nachrichten und alte Fotos für Untreue-Alarm bei Aviva und Stig. Und in Nigeria steht Lisa vor einer Audienz beim König – ein kulturelles Highlight, das sie genauso viele Nerven kostet wie ihre Beziehung zu Daniel.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.