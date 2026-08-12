Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 12.08.2026: Ein hartes Ultimatum
88 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Die Paare müssen sich unbequemen Wahrheiten stellen: Lisa gesteht Daniel endlich, dass sie noch verheiratet ist, und bringt ihre gemeinsame Zukunft in Gefahr. Forrest stellt seiner Mutter ein klares Ultimatum: Entweder sie akzeptiert seine Verlobung mit Sheena oder sie verliert ihren Platz in seinem Leben. Während Rick alles versucht, Trishas Vertrauen nach seinem Seitensprung zurückzugewinnen, gerät Aviva durch neue Vorwürfe gegen Stig immer tiefer ins Zweifelkarussell. Und für Elise beginnt die große Reise nach Australien mit einer bösen Überraschung – noch bevor sie Joshua in die Arme schließen kann.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.