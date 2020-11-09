Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 09.11.2020: Letzte Geheimnisse
89 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 12
Der große Tag ist gekommen: Colt wird seine brasilianische Verlobte Larissa heute in Las Vegas heiraten. Mama Debbie hilft ihrem Sohn, die Krawatte zu binden, und wird ihn später zum Altar führen. Die schöne Latina fährt alleine in einer großen Limo zur Kirche und hofft, dass John und Lea nicht zur Trauung erscheinen. Um so schockierter ist sie, die beiden in der Kirche zu sehen. Auch bei Jonathan und Fernanda läuten heute die Hochzeitsglocken, doch Jonathans Mutter wird nicht kommen, die Familie der jungen Mexikanerin ist ebenfalls nicht angereist, und die enttäuschte Fernanda bricht fast in Tränen aus.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.