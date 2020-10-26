Folge vom 26.10.2020
FamilienzuwachsJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 26.10.2020: Familienzuwachs
88 Min.Folge vom 26.10.2020Ab 12
Nachdem bei Larissa und Colt wieder einmal die Fetzen geflogen sind, entschuldigt sich die Brasilianerin und steckt sich den Verlobungsring, den sie an die Wand geworfen hatte, an den Finger zurück. Doch Colt hat genug und setzt ein Ultimatum: Beim nächsten unkontrollierten Wutausbruch beendet er die Beziehung. Aber der Frieden währt nicht lang. Als sich die beiden zu einem Dinner mit Freunden aufmachen, wird Larissa sauer, weil Colt ihr Kleid und ihre Frisur nicht genug bewundert. Ihr Ärger kocht während der Autofahrt hoch, und als sie beim Restaurant ankommen, liegen sich die zwei erneut in den Haaren.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.