Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 23.05.2022: Aller Anfang ist schwer
88 Min.Folge vom 23.05.2022Ab 12
Schädlingsbekämpfer Brandon ist ein Spätzünder und hatte noch nie eine Beziehung. Aus Sorge hatten seine Eltern den 27-Jährigen bei einer Dating-App für Farmer angemeldet. Doch dann lernt er die Russin Julia in einem Video-Chat kennen und fliegt schnell zu ihr. Damit ihn die ehemalige Go-Go-Tänzerin in den Staaten besuchen kann, braucht sie ein Verlobtenvisum. Inzwischen ist Julia angekommen, und die beiden haben nun90 Tage Zeit, um zu heiraten. Doch da Brandon knapp bei Kasse ist, muss das Paar zunächst bei seinen Eltern wohnen – und die sind von der Russin wenig begeistert. Ärger ist vorprogrammiert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.