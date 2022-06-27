Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 27.06.2022: Wünsche und Kompromisse
88 Min.Folge vom 27.06.2022Ab 12
Russin Julia ist auf der Farm in Aspen gar nicht glücklich: Ihr Verlobter Brandon arbeitet den ganzen Tag, nachts müssen sie in getrennten Zimmern schlafen, und nun soll sie auch noch bei der Versorgung der Tiere helfen. Dafür muss die einstige Go-Go-Tänzerin sehr früh aus den Federn, sich erst um die Ziegen, dann um die Hühner kümmern. Dabei mag sie Tiere nicht und hat früher immer bis Mittag geschlafen. Stephanie aus Michigan wird inzwischen von ihren Freundinnen in die Zange genommen: Alle machen sich Sorgen, dass die reiche Geschäftsfrau von ihrem jungen Verlobten aus Belize nur ausgenutzt wird.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.