Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 30.05.2022: Mütter und Söhne
88 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12
Jovis ukrainische Verlobte ist gerade in New Orleans angekommen. Nun haben die beiden 90 Tage Zeit, um zu heiraten. Doch Yara ist von der Wohnung, die der 29-Jährige gemietet und eingerichtet hat, gar nicht begeistert. Sie liebt Luxus, Jovi mag‘s praktisch. Schon am ersten Tag sieht der Naturbursche, dass er und Yara nicht auf einer Wellenlänge sind. War die Hochzeitsplanung verfrüht? In Georgia wartet Rebecca auf ihren Verlobten. Ihre beste Freundin misstraut dem jungen Tunesier und befürchtet, dass die 49-Jährige wie in früheren Beziehungen ausgenutzt wird, und dann allein mit gebrochenem Herzen dasteht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.