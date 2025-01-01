Deadbeat
Folge 2: Kleine Sünden
22 Min.Ab 12
Kevin macht sich auf die Suche nach dem Magen von Hiro Tamagachi. Zu Lebzeiten war der Mann ein legendärer Champion im Hot-Dog-Wettessen. Nur wenn sein Magen noch einmal den Erzrivalen Johnny Praline besiegt, kann Tamagachi seinen Frieden finden. Ein komplizierter Auftrag: Als Kevin das Organ findet, muss er feststellen, dass es einem Juden transplantiert wurde - der kein Schweinefleisch isst und deshalb um Hot Dogs einen großen Bogen macht.
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited