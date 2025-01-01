Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 1Folge 3
Folge 3: Ein guter Deal

22 Min.Ab 12

Kevin soll die letzte Aufnahme eines verstorbenen Raubkopierers finden. Denn sie zeigt, dass der Mann namens "Shaky Hands" seine Arbeit auch ohne zu zittern erledigen konnte - und nur, wenn das bewiesen ist, kann der Geist des Raubkopierers in Frieden ruhen. Blöd nur, dass sich außer Kevin noch ganz andere Gestalten für die Aufnahme interessieren. Denn zufällig ist auf der Kassette außer einem Film auch ein echter Mord zu sehen.

