Deadbeat
Folge 8: Dominosteine des Lebens
22 Min.Ab 12
Kevin wird in ein Apartment gerufen, in dem der Geist des Erfinders Rube Goldberg umgeht. Dieser bittet Kevin um Hilfe: Um seine letzte Erfindung fertigzustellen, braucht er eine ganz besondere Sprungfeder, eine Spezial-Bowlingkugel für Menschen mit sechs Fingern und einen blinden Hamster. Da Goldberg ihm 10.000 Dollar in Aussicht stellt, legt sich Kevin ordentlich ins Zeug, um alles zu besorgen. Doch dann stellt sich heraus, dass der Erfinder eigentlich ganz andere Pläne hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited