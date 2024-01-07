Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 07.01.2024
115 Min.Folge vom 07.01.2024Ab 6

Die 39-jährige Sylwia sucht einen Mann fürs Leben und legt ihr Liebesglück in die Hände von Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Sara Bora und Eko Fresh. Die Prominenten schlagen ihr drei potenzielle Matches vor: Welcher Single lässt Sylwias Herz höherschlagen? Welches Promi-Duo entpuppt sich als die besten Kuppler? Und vor allem: Für wen entscheidet sich Sylwia am Ende?

