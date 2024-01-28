Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt

Achterbahnfahrt der Gefühle bei Ismael

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 28.01.2024
Folge 4: Achterbahnfahrt der Gefühle bei Ismael

111 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 6

Der gebürtige Spanier Ismael sucht die Liebe seines Lebens. Können Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Tina Ruland und Regina Halmich Ismaels Traumfrau finden? Die Prominenten schlagen ihm drei potenzielle Matches vor. Wer kann Ismaels inneres Feuer entfachen? Welches Promi-Duo wirft den richtigen Single in den Ring? Und für wen entscheidet sich Ismael am Ende?

