Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 04.02.2024
115 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 6

Wo die Liebe hinfällt: Maike versucht beim richtigen Single zu landen. Mit der Hilfe von Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Alexandra und Thorsten Legat möchte die 33-Jährige ihren Traumprinzen finden. Die Prominenten schlagen ihr drei potenzielle Matches vor. Welcher Single bringt Maikes Herz zum Schmelzen? Welche Promis sind die besten Kuppler:innen? Und für welchen Single entscheidet sich Maike am Ende?

SAT.1
