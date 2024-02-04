Auf der Suche nach dem Richtigen: Single-Mama MaikeJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Auf der Suche nach dem Richtigen: Single-Mama Maike
115 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 6
Wo die Liebe hinfällt: Maike versucht beim richtigen Single zu landen. Mit der Hilfe von Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Alexandra und Thorsten Legat möchte die 33-Jährige ihren Traumprinzen finden. Die Prominenten schlagen ihr drei potenzielle Matches vor. Welcher Single bringt Maikes Herz zum Schmelzen? Welche Promis sind die besten Kuppler:innen? Und für welchen Single entscheidet sich Maike am Ende?
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1